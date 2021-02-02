جدة - نرمين السيد - وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية أن "الهزة وقعت فى بحر إيجة مساء"، مشيرة إلى أن "عمق الهزة بلغ 6.36 كيلو متر". وتعرضت المنطقة ذاتها فى وقت سابق من الاثنين لهزتين بقوة 5.1 درجة، وثالثة بقوة 4.7 درجة، دون وقوع خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى 24 ساعة .. هزة أرضية رابعة تضرب ولاية أزمير التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.