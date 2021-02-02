رغم محاولة عزله.. حليف الرئيس البرازيلي يفوز برئاسة البرلمان

انتخب عضو الكونجرس البرازيلي، آرثر ليرا، حليف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، رئيسًا لمجلس النواب بالكونجرس لمدة عامين، مما يعزز مكانة الزعيم اليميني في البلاد.

وصوتت الغرفة بأغلبية ساحقة 302-145 لصالح ليرا، الذي دافع منافسها عن الاستقلال عن إدارة بولسونارو.

ومن المتوقع أن يساعد ليرة الحكومة في دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تقليل عجز الميزانية الذي ارتفع خلال جائحة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، رد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، على طلبات عزله بسبب أفعاله وتصريحاته بشأن أزمة كوورنا، والتي أدت إلى أزمة بسبب نقص الأكسجين في المستشفيات خاصة في ماناوس؛ مؤكدا أن "الله وحده" يزيحه من منصبه.

وكانت خمسة أحزاب برازيلية قد تقدمت بطلب عزله بسبب ارتكابه سلسلة من الجرائم الإدارية والتي أدت إلى فوضى إنسانية، والتي وصفها حاكم سان بابلو، حليفه السابق جواو دوريا، بأنها "إبادة جماعية".

وقال بولسونارو "يريدون أن يفرضوا الجحيم على حياتي، طلبات العزل لا تساوي شيئًا، لا شيء يتعلق بالفساد، الله وحده يزيحني من منصبي ، لا يوجد شيء ملموس بالنسبة لي ، إنهم يخترعون أخبارا كاذبة لإخراجي"، بحسب صحيفة "12 باخينا" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بالفعل أكثر من 60 طلب عزل ضد بولسونارو اليميني المتطرف، الذي أعلن مسؤوليته في حدث ماناوس، قائلًا إن الحكومة الفيدرالية قامت "بدورها".