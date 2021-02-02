البرازيل تسجل 595 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين تسجيل 24591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و595 وفاة بالفيروس.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل في المجمل إلى 9 ملايين و229322 إصابة بـ"كوفيد-19"، و225099 حالة وفاة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.