قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ، إن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية استغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه.
وأضاف - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية - "أن ميليشيا الحوثي بدأت بالفصل بين الطلاب والطالبات في قاعات الدراسة بالجامعات الحكومية الواقعة بالعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، بجدران أسمنتية، في واقعة غير مسبوقة".. موضحا أن هذا الإجراء يأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرتها وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع.
وطالب الارياني المجتمع الدولي وكل الشرفاء والأحرار في العالم بادراك حقيقة مليشيا الحوثي باعتبارها منظمة إرهابية لا تختلف عن المنظمات الإرهابية، والوقوف إلى جانب اليمنيين لاستعادة بلدهم والانعتاق من هذا المصير الأسود والقاتم الذي يهددهم ويتربص بالأجيال القادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير يمني: ممارسات ميليشيا الحوثي تعكس محاولاتها لفرض أفكارها المتطرفة بالقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.