مركز المصالحة الروسي يرصد 20 انتهاكا في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن رصده 20 عملية قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه تم رصد 10 عمليات قصف في محافظة إدلب و6 في محافظة اللاذقية و3 في حلب وعملية واحدة في ريف حماة.

وأشار سيتنيك إلى عدم تسجيل أي هجمات من قبل الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في منطقة وقف التصعيد بإدلب.

وذكر أن العسكريين الروس قاموا بدوريات في محافظات حلب والحسكة والرقة السورية.