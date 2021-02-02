الجوازات التسجيل في أبشر للخليجيين والتابعين والزوار بالمملكة 1442هـ

الجوازات التسجيل في أبشر للخليجيين، والتابعين والزوار هو أحدث قرار اتخذته اليوم المديرية العامة للجوازات، بالمملكة العربية السعودية، حيث قررت أن يتاح التسجيل بالمنصة الإلكترونية أبشر، وذلك للاستفادة بكافة الخدمات الإلكترونية، لكافة مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأيضًا لكافة المواطنين التابعين لهم المقيمين، وكذلك الزائرين أصحاب تأشيرات الزيارة، وقد تم ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني بالمملكة، وتعد تلك الخطوة غير المسبوقة، امتداد للرقمنة، أو التحول الرقمي للخدمات بما يسهل على المواطن السعودي خاصةً، والمواطن الخليجي بشكل عام، انهاء كافة الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب للمقرات الحكومية، خاصة مع انتشار الجائحة، وحرصًا من القيادة الرشيدة على التصدي لها بكل قوة، حفاظًا على سلامة المواطنين بكافة أرجاء المملكة.

الجوازات التسجيل في أبشر للخليجيين

والجدير بالذكر أن التسجيل في أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي والتابعين المقيمين والزوار، هي خطوة بناءة من القيادة الرشيدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، كما تعد بداية لسلسلة من قرارات حكيمة أخرى قادمة، وفق رؤية المملكة 2030م، والتي هدفها الأول راحة المواطن السعودي، ورؤية المملكة نموذجًا رائدًا ناجحًا عالميًا في مختلف المجالات، والجدير بالذكر أيضًا أن الجوازات السعودية قد أعلنت عن مستجدات الجوازات السعودية للوافدين، وقد أجابت أيضًا عن استفسار أحد المستفيدين عبر موقعها الرسمي على تويتر ، عن صلاحية جواز السفر للجوازات السعودية، أما عن التسجيل بأبشر للخليجيين فلتلك الخطوة مزايا حكيمة، وشروط، وتوابع نذكرها في التالي.

وكما ذكرنا سابقًا إتاحة التسجيل في أبشر لكافة مواطني مجلس التعاون الخليجي، له عدة مزايا سواء على المستوى الشخصي للمواطن، أو مزايا تعود على الجميع بالمملكة، نذكرها كالتالي:

استفادة المواطن الخليجي، والتابع المقيم أو الزائر، من كافة الخدمات المقدمة إلكترونيًا من وزارة الداخلية.

التمكن من إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لمواطني الخليج، والتابعين المقيمين، والزائرين، عن بعد، دون الحاجة لزيارة المقرات حفاظًا على سلامة، وصحة الجميع.

تمكين المواطن الخليجي، والتابع المقيم، والزائر ذو التأشيرة، من الدخول لمعظم المنصات الإلكترونية التابعة أو المرتبطة بخدمة النفاذ الوطني.

تسهيل الدخول لمنصة أبشر لمواطني مجلس التعاون الخليجي والتابعين المقيمين، من خلال الهوية الرقمية الصادرة من وزارة الداخلية.

التقليل من نسبة خطر تفشي الجائحة مرة أخرى، أو خروجها عن السيطرة، عن طريق التباعد الاجتماعي والرقمنة، التي تتبعها المملكة.

وللتسجيل في أبشر الإلكترونية بالمملكة، لا بد من توافر عدة شروط أهمها التالي:

شرط التسجيل للتابعين المقيمين، هو رقم هوية مقيم، والتي يتم التسجيل بها.

شرط التسجيل لحاملي تأشيرة الزيارة، هي رقم الدخول الحدود، وكذلك يتم تطبيق نفس الشرط على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

يتم التسجيل في المنصة الإلكترونية أبشر لكل من حاملي تأشيرات الزيارة، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، عن طريق رقم الدخول للحدود، فكلتا الشريحتان بإمكانهم التسجيل من خلال أحد فروع المديرية العامة للجوازات السعودية، أو عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أحد قنوات البنوك بالمملكة المقدمة للخدمة الإلكترونية.

وبالنسبة للتابعين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، بإمكانهم التسجيل بمنصة أبشر عن طريق هوية مقيم، من خلال أحد فروع المديرية العامة للجوازات السعودية، أو عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أحد قنوات البنوك بالمملكة المقدمة للخدمة الإلكترونية.