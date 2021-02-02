أفاد عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية بالمملكة العربية السعودية بأن المملكة تتعرض غدًا الأربعاء، لحالة ممطرة هي الحالة العاشرة لموسم أمطار الحالي، يمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية.
وذكر قائلا عبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة تويتر : "نطاق التأثير في مناطق: تبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان والكويت".
وتابع عبر حسابه في "تويتر": "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد ورياح نشطة مع غبار، يرافق ذلك ارتفاعٌ في الحرارة ثم انخفاضٌ وفرصة جريان أودية على أجزاءٍ من مناطق تبوك بالدرجة الأولى، والشمالية والجوف وحائل والقصيم بالدرجة الثانية، والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير ثالثًا.
وواصل حديثه عبر تويتر قائلا : "مناطق: الرياض والشرقية والصمان متوقع أن تكون الأمطار - معظمها خفيفة لمتوسطة، قد تكون شبه غزيرة على المحافظات الشمالية والغربية وقد تؤدي إلى جريان خفيف للأودية، وبداية الحالة الممطرة يوم الأربعاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية.. تحذير من موجة ممطرة في عدد من المناطق غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.