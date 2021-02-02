بعد الانقلاب.. حزب ميانمار يطالب بإقرار نتائج الانتخابات وانعقاد البرلمان

جدة - نرمين السيد - وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة، أمس، فى انقلاب على حكومة أونج سان سو تشى التى اُعتقلت إلى جانب قادة آخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، مبررا الأمر بأنه "كان ضرورى للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة التى جرت" خلال الانتخابات البرلمانية التى شهدتها البلاد فى نوفمبر الماضى، وفاز بها حزب سو تشى. وأدانت دول ومنظمات أممية الانقلاب، فيما هدد الرئيس الأمريكى جو بايدن بفرض عقوبات على البلاد.

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