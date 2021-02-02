ألمانيا تسجل 861 وفاة و 6.114 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، فأن عدد الوفيات ارتفع إلى 57.981 بعد تسجيل 861 وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.