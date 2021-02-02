بايدن : لن أقبل بحزمة اقتصادية تفشل فى مواكبة اللحظة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، فى اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ فى البيت الأبيض، إنه لن يقبل "بحزمة تفشل فى مواكبة اللحظة"، وعبر عن أمله بأن تتم الموافقة على الحزمة المقررة بـ 1.9 تريليون دولار بموافقة الحزبين فى الكونجرس الأمريكى.





وأشار بايدن، إلى أن المقترح الذى قدمه الجمهوريون يتوافق مع الحزمة الأصلية، إلا أنه لم يتطرق إلى العديد من القضايا الملحّة. ويدعو الجمهوريون فى مقترحهم إلى اتفاق الحزبين على وضع عملية توزيع اللقاحات للحد من تفشى جائحة كوفيد-19، وإطلاق عمليات اختبار واسعة للكشف عن الفيروس بتمويل يصل 160 مليار دولار، أى ما يشبه المقترح الذى قدمه بايدن.

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