قلق يابانى من قواعد تصدير أوروبا للقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال تارو كونو وزير الإصلاح الإدارى اليابانى، الذى يقود جهود التطعيم المحلية - حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن هذه الخطوة قد تؤثر على الجدول الزمنى للتطعيم فى البلاد.

وأضاف كونو، فى مؤتمر صحفى، أنه "لا يمكن تأكيد وصول الإمدادات إلى اليابان (بسبب الضوابط الجديدة)"، وأفاد بأنه سمع بأن إمداد اللقاحات المصنعة فى الاتحاد الأوروبى انخفض بشكل كبير عن خطته الأولية، قائلا "نطالب بالتصدير الفورى للكمية المتعاقد عليها بالفعل".

وتأمل اليابان فى بدء تطعيم شعبها بحلول أواخر فبراير الجارى، على أن تكون فئة العاملين الطبيين هى الأولى التى تتلقى اللقاح الذى طورته شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك".

يذكر أن الجرعات التى تنتجها شركة فايزر داخل الاتحاد الأوروبى تخضع الآن لضوابط تصدير أكثر صرامة، والتى فرضتها الكتلة الأوروبية وتسرى حتى شهر مارس المقبل.

وبموجب الضوابط المشددة، يتعين على أى شركة أدوية تسعى لتصدير لقاحات فيروس كورونا المُنتجة داخل الكتلة إخطار السلطات أولاً والحصول على الموافقة، وجاء هذا الإجراء وسط جهود الكتلة الأوروبية المكونة من 27 عضوا لتأمين لقاحات كافية فى المنطقة.

من جانبه، حث وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى أمس نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس - فى مؤتمر عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس - على التأكد من ألا تؤثر الضوابط الجديدة على صادرات الاتحاد الأوروبى من اللقاحات إلى اليابان.

وردا على ذلك، قال دومبروفسكيس إن الاتحاد الأوروبى يتفهم مخاوف اليابان وسيبذل أقصى الجهود لضمان سير الصادرات بسلاسة إلى اليابان، وفقًا لوزارة الخارجية اليابانية.

كانت اليابان قد اتفقت على تأمين 144 مليون جرعة من شركة فايزر و120 مليون من شركة استرازينكا من بريطانيا و50 مليون جرعة من شركة موديرنا الأمريكية.