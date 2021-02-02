جدة - نرمين السيد - وكان ترامب، أعلن توكيل محاميين جديدين للدفاع عنه فى محاكمة عزله التى من المقرر أن تنطلق خلال أيام، وذلك بعد انسحاب 5 من محاميه من القضية بسبب خلافات بشأن الآلية التى يجب أن يعتمدها فريق الدفاع عنه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محامى ترامب: قضية مساءلة الرئيس السابق غير ديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.