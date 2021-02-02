لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 9 آخرون، إثر انقلاب حافلة الركاب التي كانت تقلهم، اليوم الثلاثاء، في مدينة "يوثال" الباكستانية.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات؛ من أجل تلقي العلاج، بينهم 4 حالتهم خطيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع وإصابة 23 شخصا جراء انقلاب حافلة في باكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.