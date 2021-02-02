أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون باردًا، ولكنه معتدل مع كميات متفاوتة من السحب خلال النهار.
وأوضحت الأرصاد البحرينية، أن الرياح شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانًا خلال النهار، وذلك وفقا لصحيفة الوطن البحرينية.
وأكدت الأرصاد، أن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن ثلاث إلى خمس أقدام في عرض البحر.
فيما تكون درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية، أما الرطوبة النسبية ستكون العظمى 80 بالمئة والصغرى 30 بالمئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرصاد البحرين: طقس اليوم بارد وتفاوت فى السحب خلال النهار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.