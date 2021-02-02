في مكة.. قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن كورونا

أصدر أمين العاصمة المقدسة بالمملكة العربية السعودية "مكة المكرمة" المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارا عاجلا للبلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة، بضرورة التوجيه والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.

وبحسب صحيفة سبق السعودية فقد شدد القرار علي ضرورة ، إلزام جميع المنشآت التجارية والمراكز التجارية والغذائية ومحال الصحة العامة بمكة المكرمة، باتباع الإجراءات الوقائية، إضافة إلى تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية المكثفة على المحلات التجارية والأسواق المركزية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة.

ونص أيضا علي ضرورة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا"، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ للسيطرة على الفيروس والحد من آثاره؛ مؤكدًا استمرار أعمال تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسية والأماكن العامة والحدائق، بالمواد المعقمة والمنظفات، وتطهير الأرضيات والأسطح؛ لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.

كما الزم جميع المنشآت، تطبيق الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالطاقة الاستيعابية المحددة، وتوفير المعقمات الطبية عند مداخل مراكز البيع، وكذلك قياس درجة الحرارة لكل العاملين والمتسوقين لضمان سلامة الجميع.