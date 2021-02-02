مصرع 14 شخصا وإصابة 9 آخرين إثر انقلاب حافلة في باكستان

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 9 آخرون، إثر انقلاب حافلة الركاب التي كانت تقلهم، اليوم الثلاثاء، في مدينة "يوثال" الباكستانية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحادث وقع عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات؛ من أجل تلقي العلاج، بينهم 4 حالتهم خطيرة.