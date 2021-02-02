طريقة توثيق العقود في منصة مدد الالكترونية 1442 Mudad للعاملين بالقطاع الخاص في المملكة السعودية

طريقة توثيق العقود في منصة مدد الالكترونية،مدد تسجيل الدخول وهو ما يبحث عنه العاملين بالقطاع الخاص من داخل المملكة السعودية لمعرفة الطريقة الصحيحة التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوثيق العقود، والتي تأتي كأحد الخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة، وتهدف الوزارة من خلال تلك الخدمة إلى تحسين الخدمات التي يتم تقديمها لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالأراضي السعودية، من ناحية اخري يمكنك معرفة شروط الحصول على القرض المدعوم من البنك السعودي والأواق والضمانات المطلوبة حرصًا منهم على تقديم المساعدة اللازمة لتنظيم الأمور المالية والإدارية الخاصة بالعمال .

تقدم وزارة الموارد البشرية لمواطني المملكة الكثير من الخدمات الالكترونية الميسرة، ومن أهمهم عملية توثيق العقود الخاصة بالعمل بالقطاعات الخاصة بالمملكة، ويمكنكم توثيق العقود الكترونيًا عبر رابط توثيق العقود في مدد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط منصة مدد الإلكترونية منصة مدد توثيق العقود.

تحديد “نظام الالتزام” من ضمن خيارات الصفحة الرئيسية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والضغط على كلمة دخول.

كتابة رمز التحقق الذي يتم استقباله على رقم الجوال المسجل بالمنصة.

الضغط على كلمة “تحقق”.

اختيار “التزام توثيق العقود”.

ثم يقوم المستخدم بالضغط على “توثيق”.

تحديد الموظف الذي ترغب في توثيق عقده.

اسفل الاسم يمكنكم الضغط على كلمة توثيق العقد.

كتابة كافة البيانات الخاصة بالموظف.

الضغط على كلمة “التالي”.

تعبئة جميع بيانات العقد بصورة صحيحة.

الضغط على كلمة “التالي”.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

التأكد من صحة البيانات والإقرار بصحتها.

وأخيرًا يتم الضغط على كلمة “إرسال”.

وبعد ذلك يتم ارسال رسالة للموظف لتوثيق العقد وقبول الطلب.

في حالة عدم قبول الطلب خلال سبعة أيام يتم إلغاء العقد.

طريقة توثيق العقود في منصة مدد

خطوات توثيق العقد من خلال الموظف

كما يجب توثيق العقد من خلال الموظف والموافقة على طلب التوثيق الذي تم إرساله في رسالة نصيه لإتمام عملية توثيق العقد الخاص به، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم الهوية ورمز التحقق.

الضغط على كلمة “تأكيد”.

إدخال الرقم السري الخاص بالموظف والذي تم استقباله في رسالة نصيه من قبل.

الضغط على كلمة تأكيد مرة أخرى.

بعد ذلك يقوم الموقع بالانتقال إلى صفحة جديدة تحتوي على العقد المراد توثيقه.

الضغط على كلمة “عرض وتوثيق”؟

ثم يقوم الموظف بتحميل العقد بصيغة pdf.

قراءة بيانات العقد الموجودة في الملف.

بعد ذلك يتم العودة مرة أخرى إلى صفحة التوثيق.

الضغط على كلمة قبول.

ادخال رقم الجوال مرة أخرى.

الضغط على كلمة إرسال.

تم توثيق العقد بصورة سليمة.

خدمات منصة مدد توثيق العقود