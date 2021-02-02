وزير خارجية ألمانيا يدين استيلاء جيش ميانمار  على السلطة 

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الألمانى - حسبما نقل موقع (دويتشه فيله) الألمانى، اليوم الثلاثاء - إن تصرفات الجيش تعرض كل التقدم الذى تم إحرازه على طريق التغيير الديمقراطى فى ميانمار إلى الخطر.

وأضاف أن ألمانيا وشركاءها فى الاتحاد الأوروبى يؤكدون مجددا دعمهم لمزيد من الديمقراطية فى ميانمار وجهود الحكومة المدنية من أجل تعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، معربا عن أمله فى أن تحترم القيادة العسكرية الديمقراطية وإرادة الشعب والاعتراف بنتيجة الانتخابات.

كان الجيش فى ميانمار قد أعلن، أمس الإثنين، الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة عام، كما أعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سو كى والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين فى الحزب.

جاء ذلك عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فى الانتخابات العامة، التى جرت فى نوفمبر الماضى، والتى اعترض الجيش على نتائجها وقال إنها مزورة.