عاجل.. سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة بجنوب قطاع غزة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة بجنوب قطاع غزة. جاء ذلك بعد يوم من إعلان ميليشيا حزب الله اللبنانى إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان بعد اختراقها الأجواء اللبنانية.

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