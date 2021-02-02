الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة ”مسيرة” تابعة له بقطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة مسيرة تابعة له جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "خلال نشاط عملياتي لقوة تابعة للجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير، سقطت طائرة بدون طيار تابعة للجيش جنوبي قطاع غزة".

وأضاف الجيش في بيانه إنه "ليس هناك مخاوف من تسرب معلومات" من الطائرة التي سقطت بالقطاع.

ولم يضف الجيش مزيدا من التفاصيل حول ملابسات سقوط الطائرة، والمهمة التي كانت بصدد تنفيذها بقطاع غزة.