الأرصاد الكويتية: طقس اليوم دافئ.. والعظمى 24

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم الثلاثاء، دافئ والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الكويتية أن يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة التتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، وفق صحيفة القبس.

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 24 درجة، فيما تنخفض إلى 7 درجات ليلًا.