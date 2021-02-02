الأرصاد الكويتية: طقس اليوم دافئ.. والعظمى 24

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم الثلاثاء، دافئ والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.
وتوقعت هيئة الأرصاد الكويتية أن يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة التتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، وفق صحيفة القبس.
وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 24 درجة، فيما تنخفض إلى 7 درجات ليلًا.
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