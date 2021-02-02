تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البحرين وسلطنة عمان

جرى اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مملكة البحرين وسلطنة عمان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، تم خلاله بحث علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين البلدين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين وما حققته من تطور ونمو في مختلف المجالات تعزيزًا للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ودعم الجهود الرامية لتعميق مسيرة التعاون الخليجي المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا العربية والإقليمية الراهنة وسبل تنسيق المواقف المشتركة بشأنها.

ويربط البلدين تاريخ ممتد من العلاقات سطرته صفحات مضيئة، فعندما تولى السلطان الراحل قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في السلطنة في 23 يوليو 1970م تواصلت العلاقات بين البلدين، وتواصلت الصلات الوثيقة بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان طيب الله ثراه، مناسبات كثيرة جمعت قائدي البلدين الشقيقين.