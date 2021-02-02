بأغلبية ساحقة.. انتخاب حليف الرئيس البرازيلي رئيسا لمجلس النواب لمدة عامين

انتخب عضو الكونجرس البرازيلي آرثر ليرا - حليف الرئيس جاير بولسونارو اليوم الثلاثاء، رئيسا لمجلس النواب بالكونجرس لمدة عامين، مما يعزز مكانة الزعيم اليميني في البلاد .
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الغرفة صوتت بأغلبية ساحقة (302 - 145) لصالح آرثر ليرا.
ومن المتوقع أن يساعد ليرا، الحكومة في دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تقليل عجز الميزانية الذي ارتفع خلال جائحة فيروس كورونا .
يذكر أن وصول ليرا إلى رئاسة البرلمان يدعم رئاسة بولسونارو، بعدما تلقى مجلس النواب 61 طلبا لإقالة الرئيس، إذ يعود لرئيس مجلس النواب البت بجواز قبول طلبات "العزل" أي إقالة الرئيس .
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