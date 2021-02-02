سوريا.. انتشار كثيف لـ القوات التركية شمال وشرق إدلب

يواصل النظام التركي اعتداءاته على سوريا، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، بانتشار مكثف للقوات التركية انطلاقًا من معرة مصرين والفوعة شرقي وشمال شرقي إدلب، وصولًا إلى مدينة إدلب.

ونقل المرصد السوري عن مصادر له قولها إن الانتشار المكثف هذا سببه عمليات تمشيط تقوم بها القوات التركية في المنطقة هناك، من تفكيك عبوات وتفجير ألغام مزروعة.

وأمس الاثنين، قال المرصد السوري، إنه رصد قصفا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها والمتمركزة في منطقة السكرية بريف حلب الشرقي.

وأضاف في بيان له، أن القصف التركي استهدف قرية الحوتة الخاضعة لسيطرة قوات جبهة الأكراد ليل الأحد-الاثنين، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس أيضا، قيام القوات التركية بتركيب كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، ابتداءًا من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولًا إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.