حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" في ميانمار يطالب بالإفراج عن المعتقلين

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أحمد جودة - القاهرة - طالب حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار، اليوم الثلاثاء، بالإفراج "في أقرب وقت ممكن" عن الزعيمة، أونغ سان سو كي، ورئيس الحزب، وين مينت، وممثلين آخرين.

وأصدر الحزب بيانًا نشره عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، طالب فيه أيضا بالاعتراف الفوري بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، والتي فازت بها "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، وبدء عمل البرلمان الجديد كما هو مخطط.

ووقد استولى جيش ميانمار، على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، وأعلن تعيين قائد الجيش، مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد.