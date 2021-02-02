فريق تحقيق الصحة العالمية يزور منشأة للطب البيطرى فى ووهان

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" زار الفريق المستقل مستشفيات رئيسية والفرع الإقليمى لمراكز مكافحة الأمراض وسوق هوانان للمأكولات البحرية.
من جانبه، قال بيتر داسزاك عضو الفريق ورئيس منظمة إيكوهيلث إليانس، إن "الزيارة تمضى على نحو جيد للغاية"، مشيرا إلى أن الفريق أجرى "اجتماعات مفيدة جدا"، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
ومن الممكن أن يوفر مركز الطب البيطرى فى إقليم هوبى، الذى يكافح الأمراض الوبائية فى الحيوانات، معلومات بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا من الخفافيش إلى البشر.
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