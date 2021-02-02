إيطاليا تدين انقلاب ميانمار : انقطاع مفاجئ عن التحول الديمقراطى

جدة - نرمين السيد - وفى مذكرة صدرت عن مقر الوزارة، قالت الخارجية إن "إيطاليا تدين بشدة موجة الاعتقالات فى ميانمار وتدعو إلى الإفراج الفورى عن أونج سان سو كى وجميع القادة السياسيين المعتقلين".

وأضافت المذكرة "لقد ظهرت إرادة السكان بوضوح فى الانتخابات الأخيرة ويجب احترامها، نحن قلقون بشأن هذا الانقطاع المفاجئ عن عملية التحول الديمقراطى ونطالب بضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وكان الجيش فى ميانمار قد أعلن، أمس الإثنين، الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة عام، كما أعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سو كى، والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين فى الحزب.

جاء ذلك عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فى الانتخابات العامة، التى جرت فى نوفمبر الماضى، والتى اعترض الجيش على نتائجها وقال إنها مزورة.