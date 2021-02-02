جدة - نرمين السيد - طالبات السلطات الإثيوبية، بعودة القوات السودانية إلى منطقة ما قبل التوتر والجلوس على طاولة الحوار، قائلة إننا "حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية والدبلوماسية".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا: حريصون على حل قضية الحدود مع السودان بالطرق السلمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.