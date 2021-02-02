فريق منظمة الصحة العالمية في ووهان يزور منشأة للطب البيطري

زار فريق محققين تقوده منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، منشأة للطب البيطري في مدينة ووهان بوسط الصين، بحثا عن أدلة بشأن منشأ جائحة كورونا.
وأشار عضو الفريق ورئيس منظمة إيكوهيلث إليانس، بيتر داسزاك، إلى أن الزيارة تمضي "على نحو جيد للغاية"، لافتا إلى أن الفريق أجرى "اجتماعات مفيدة جدا"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان الفريق قد قام بزيارة مستشفيات رئيسية، والفرع الإقليمي لمراكز مكافحة الأمراض، وسوق هوانان للمأكولات البحرية، الذي يعتقد أنه يرتبط بأول الإصابات بفيروس كورونا في نهاية العام 2019.
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