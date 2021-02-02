بدأت المملكة المتحدة حملة طبية، صباح اليوم الثلاثاء؛ للكشف عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتستهدف حوالي 80 ألف شخص بطريقة الطرق على الأبواب، في محاولة لمنع تفشي السلالة الجديدة للفيروس، والتي جاءت من جنوب إفريقيا ويُعتقد بأنها شديدة العدوى.
وذكرت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لاحتواء حالات التفشي الجديدة سيتم اختبار السكان في 8 مناطق من البلاد؛ لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم الأعراض أم لا، وهي عملية تُعرف باسم اختبار الطفرة.
من جانبها، أعربت وزيرة الدولة لشئون الجامعات ميشيل دونيلان عن قلقها الشديد إزاء حالات التفشي الجديدة، قائلة "إنها مقلقة، مقلقة للغاية، ونحن مازلنا في أوج مرحلة شديدة المخاطر بشأن هذا الفيروس، لكننا نرصد جميع المتغيرات الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تبدأ حملة وطنية للكشف عن "كوفيد-19" عبر الطرق على الأبواب في 8 مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.