زلزال يضرب الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة الحسكة

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بوقوع هزة أرضية خفيفة بقوة 3.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 5 كم اليوم علي الحدود السورية العراقية.
وأشارت الوكالة السورية نقلا عن المركز الوطني للزلازل في بيان أن الهزة حدثت عند الساعة 00.18 صباح اليوم بالتوقيت المحلي على الحدود السورية العراقية.
وذكر المركز الوطني للزلازل في بيانها أن الهزة ألارضية وقعت على مسافة 48 كم جنوب شرق الحسكة.
وكانت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ضربت في وقت سابق جنوب غرب مدينة إدلب.
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