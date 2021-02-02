تبرأ منها ومن مزاعمها.. زعيم الجمهوريين يدين عضوة الـ"ورم سرطاني"

أعادت نائبة برلمانية موالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجدل من جديد بعدما أطلقت تصريحات مثيرة، جرت عليها هذه المرة انتقادات من زعيم الجمهويين نفسه، منتقدًا مزاعمها وواصفًا إياها بالورم الذي يجب التخلص منه، وفق ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

انتقد ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأكاذيب وحالة الجنون التي تظهر بها ونظريات المؤامرة التي تروج لها عضوة الكونجرس مارجوري تايلور جرين.

وقال ماكونيل، إن هذه التصريحات، أصبحت بمثابة ورم سرطاني بالنسبة للحزب الجمهوري.

وأضاف ماكونيل: "الشخص الذي افترض، أنه ربما لم تصطدم أي طائرة بمبنى البنتاجون في 11 سبتمبر، وأن حوادث إطلاق النار المروعة في المدارس كانت مختلقة، وأن عائلة كلينتون حطمت طائرة جون كينيدي الأبن، لا يعيش في الواقع الحقيقي.

وقالت الصحيفة، أن ماكونيل رغم تصريحاته الحادة لم يذكر اسم جرين بشكل مباشر، ولكن جرين، لم تنتظر إلا وهاجمت أعضاء حزبها من الجمهوريين ووصفتهم بالضعفاء، وأنهم السرطان الذي يأكل الحزب.

وسبق إن صرحت جرين بعزمها العمل على عزل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيث سبقو وإن قالت جرين عبر "تويتر"، بوجود مؤامرة، حول الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، وأنها تحضر لتقديم مشروع قرار إلى الكونجرس بشأن إقالة بايدن.