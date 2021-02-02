بعد مظاهرات طرابلس الدامية.. إجراء لبناني عاجل في المدينة

دشن بيت الزكاة والخيرات اللبناني حملة "وتعاونوا"، حيث بدأ بتوزيع 1750 حصة (جالون زيت وشوال بطاطا) كمرحلة أولى، على الأسر اللبنانية المحتاجة في طرابلس وضواحيها خلال فترة الحجر.

وأفاد بيت الزكاة والخيرات اللبناني في بيان له اليوم بأن الحملة ستستمر بحملته على الرغم من الصعوبات التي يواجهها للحفاظ على معايير الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

وناشد بيت الزكاة والخيرات في بيانه كل الميسورين والقادرين على دعم حملته ليصل إلى كل بيت محتاج في طرابلس، مضيفا " عله يسد ثغرة من ثغرات البؤس في مدينة أكلها الفقر وهضمها الحرمان".

وكانت مدينة طرابلس اللبنانية شهدت في الفترة الماضية خروج العديد من المظاهرات الدامية بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وإجراءات الغلق التي فرصتها الحكومة بسبب فيروس كورونا في البلاد.