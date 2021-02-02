اليونان تعرب عن قلقها إزاء تفشي موجة ثالثة من "كورونا" بمنطقة "أتيكا"

أعربت السلطات الصحية في اليونان اليوم /الثلاثاء/ عن مخاوفها بشأن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتفشي موجة ثالثة منه، خاصة في منطقة "أتيكا" الأكثر كثافة سكانية في البلاد.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية - عبر موقعها الإلكتروني - أن منطقة "أتيكا" شهدت مؤخرًا زيادة في عدد الحالات المسجلة يوميًا ونسب دخول المستشفيات، بينما تكافح السلطات الصحية لأجل السيطرة على الموقف قبل أن يبدأ النظام الصحي في الانهيار.

ووفقًا لمسئولي وزارة الصحة اليونانية، سجلت أتيكا خلال الأسبوع الماضي من 50 إلى 80 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" يوميا أي ما يقرب من 50% من المسجلين على مستوى البلاد، بينما تم شغل حوالي 550 سريرًا فرديًا من مرضى كوفيد في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 455 في الأسبوع السابق.

وأعلنت الوزارة حالة التأهب القصوى في جميع مستشفيات "أتيكا" على ضوء الموقف الحالي، فيما ناقشت الدولة سبل التصدي للموجة الثالثة للفيروس وكيفية التعامل معها، وذلك عبر مؤتمر عقده وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، ونائبه فاسيليس كونتوزامانيس، في العاصمة /أثينا/ في الساعات الماضية.