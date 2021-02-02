حلحلة أزمة الحريري.. حزب الله يتدخل للإفراج عن الحكومة اللبنانية

كشفت صحيفة "الأنباء" اللبنانية نقلا عن مصادرها ان حزب الله اللبناني يسعي جاهدا الي الانتهاء سريعا من تشكيل حكومة سعد الحريري لوقف مسار الانهيار وللعمل على معالجة الأزمات التي ستتفاقم صحيًا ومعيشيًا واقتصاديا.
وأشارت الصحيفة الي قول المصادر بأنه لا يمكن فصل موقف بري عن المبادرة الفرنسية التي أعيدت إلى الحياة وتم تفعليها من خلال اتصالات يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع جهات لبنانية وخارجية لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة.
ونوهت الصحيفة بحسب ما تشير معلومات المصادر إلى ان حزب الله سيفعل تحركه في الأيام المقبلة، لإقناع رئيس الجمهورية ميشيل عون بإبقاء الحكومة في صيغتها المصغرة، أي من 18 وزير، وعدم المطالبة بحكومة من 20.
كما لمحت الصحيفة الي أن الحزب أيضا سيسعي لإيجاد تسوية لحصة رئيس الجمهورية، تقوم على مبدأ اختيار خمسة وزراء مسيحيين، مقابل ان يكون الوزير السادس توافقيًا بين مختلف الفرقاء، بحيث يتم البحث في إيجاد حلّ لتوزيع حقيبتي الداخلية والعدل.
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