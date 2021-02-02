بايدن: حان الوقت لمواجهة العنصرية والوفاء بوعد أمريكا للجميع

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جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر" "لم نرتقى مطلقًا إلى مستوى المبادئ التأسيسية لهذه الأمة، لكن إدارتنا ملتزمة بإنهاء العمل الذى لم يتم إنجازه. لقد حان الوقت منذ وقت طويل لمواجهة الإجحاف العنصرى العميق والعنصرية المنهجية والوفاء بوعد أمريكا للجميع".
وكان بايدن، قد وقع على 4 قرارات تنفيذية هدفها تعزيز المساواة بين جميع أبناء الشعب الأمريكى بغض النظر عن لونهم أو دينهم أو خلفيتهم العرقية، وقال جو بايدن فى كلمة أثناء إعلان "أجندة المساواة العرقية"، إن وفاة جورج فلويد على يد شرطى كانت نقطة تحول تجاه العدالة العرقية فى الولايات المتحدة.
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