كورونا يواصل تفشيه فى إسرائيل.. والإصابات تتخطى 652 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن حصيلة الوفيات بلغت 4.816 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1.094 حالة خطرة و316 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى.
يشار إلى أن 3 ملايين و100 ألف شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما حصل مليون و729 ألفا على الجرعة الثانية منه.
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