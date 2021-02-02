الخارجية الروسية: لم يتقرر بعد الحاجة لشهادة التطعيم ضد ”كورونا” للحصول على...

قال مدير القسم القنصلي بوزارة الخارجية الروسية إيفان فولينكين، إن السلطات الروسية لم تقرر بعد الحاجة إلى شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" للحصول على تأشيرة دخول للبلاد.
وأضاف فولينكين - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم- "لم يتم اتخاذ قرار بتقديم شهادة تطعيم ضد "كوفيد-19" كشرط إلزامي من قبل المواطنين الأجانب عند التقدم للحصول على تأشيرة روسية، ولا يتضمن التشريع الروسي حاليًا مثل هذا الشرط".
وأوضح "في الوقت نفسه، يتعين أن يؤخذ بعين الاعتبار أن عددا من الإدارات الروسية تعمل بناءً على أمر من الرئيس الروسي على إصدار شهادات للأشخاص، الذين تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19" باستخدام اللقاحات الروسية"، مشيرا إلى أنه من غير المعروف بعد ما إذا كان شرط تقديم مثل هذه الشهادات من قبل المواطنين الأجانب لدخول روسيا سيكون إلزاميا أم لا.
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