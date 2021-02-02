استمرار تراجع الإصابات بكورونا في روسيا

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 16643 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 17648 أمس، فيما قفز عدد الوفيات الجديدة من 437 أمس إلى 539 اليوم.

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و884730، منها 74158 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 22372 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 3 ملايين و340545، مع بقاء 470027 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو واصل مؤشر الإصابات اليومي انخفاضه ليبلغ 1701 حالة بعدما كان عند 2037 أمس، مع ارتفاع الوفيات من 61 إلى 74.

وفي بطرسبورغ، ثاني أكبر بؤرة للوباء في البلاد، هبط عدد الإصابات الجديدة من 1842 أمس إلى 1484 اليوم، في حين زاد عدد الوفيات خلال اليوم الماضي بواقع 65 حالة مقابل 53 في الإحصائية السابقة.