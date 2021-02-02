وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، هاتفيا، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية، إضافة إلى الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة؛ وذلك وفقا لما كتبه بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن أبو الغيط زار الجزائر في يناير 2020، وتم الاتفاق على استضافتها للقمة العربية في يونيو الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا حالت دون ذلك.