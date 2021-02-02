بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، هاتفيا، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية، إضافة إلى الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة المزمع عقده قريبا في القاهرة؛ وذلك وفقا لما كتبه بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
يذكر أن أبو الغيط زار الجزائر في يناير 2020، وتم الاتفاق على استضافتها للقمة العربية في يونيو الماضي، إلا أن أزمة فيروس كورونا حالت دون ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الجزائري يبحث مع أبو الغيط آخر المستجدات على الساحة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.