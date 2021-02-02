مسئول إسرائيلي يوصي بجرعة جديدة لكورونا

صرح مسئول طبي في إسرائيل، بأن دولة الإحتلال قد تحتاج إلى جرعة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا، لمكافحة انتشار العدوى، بحسب وسائل إعلام.
قال البروفيسور نحمان إيش ، إنه "من الممكن أن يتم مستقبلا إعطاء جرعة إضافية ثالثة من لقاح كوفيد-19 تلائم الطفرات الجديدة".
أضاف نحمان إيش، أن هذا الاحتمال لا يزال غير قائم حتى الآن، لكن بسبب تزايد طفرات الوباء فإن وزارة الصحة الإسرائيلية "تدرس هذه الإمكانية بالفعل".
ونصح نحمان إيش بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لأنه لا معلومات كافية تثبت فعالية اللقاح أمام الطفرات بعد، حيث تشير التقديرات إلى أن 70% من الفحوصات الإيجابية اليومية مرتبطة بالطفرة البريطانية وإن انتشارها واسع.
ولفت إلى أن هناك 80 حالة للطفرة القادمة من جنوب افريقيا، وقال:"من الممكن أن يكون هناك المزيد.. نحن نحاول العثور عليها لدى العائدين من الخارج".
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