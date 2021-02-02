بعد إعلان ترشحها.. تعرف على السيرة الذاتية لأول امرأة تسعى لرئاسة الحكومة الليبية

أعلنت الليبية إيمان الكشر عن ترشيح نفسها علي رأس قائمة تضم 21 مرشحا لرئاسة الحكومة في ليبيا، وذلك خلال الجلسات المنعقدة حاليا في جنيف لاختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي للمرحلة الانتقالية.
ونرصد في السطور القادمة السيرة الذاتية لإيمان الكشر، وهي سيدة أعمال ليبية، ومرشحة مستقلة من خارج الوسط السياسي بحسب جريدة الدستور الأردنية.
ودرست الكشر العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، وتدربت في مجلس النواب الأردني.
كما درست في المعهد الدبلوماسي الأردني، حيث حصلت على دبلوم في الدبلوماسية وفض النزاعات.
وأعلنت المترشحة الليبية الوحيدة لرئاسة الحكومة أن أولوياتها في حال انتخابها لهذا المنصب ستتمثل في توحيد الليبيين وضم كافة الأطراف المتنازعة، علاوة على إجراء استفتاء على الدستور ودعم الشباب والأقليات مثل الأمازيغ والتبو.
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