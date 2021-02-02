رئيس الحكومة الكويتية يصل مجلس الأمة

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وفي سياق آخر كشف رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لأعضاء مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية لاجتماعه مع كتلة الـ 16 نائبا.

وبحسب صحيفة الأنباء نقلا عن مصادر قولها: إن الخالد على قناعة كاملة باستمرار مدّ الحكومة يدها إلى المجلس لأعلى مدى، تحقيقا للمصلحة العامة ومصالح المواطنين، و أن الجميع - حكومة ومجلسا - يعمل في ظل هذين الهدفين، وأن وجهات النظر تؤخذ بعين التقدير والاهتمام، ومن خلال الحوار المستمر ستصل السلطتان إلى تكوين وجهة نظر واحدة قابلة للتطبيق والتنفيذ.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة ستظل منوطة بهذا الدور، داعيا الوزراء للعمل تحقيق الهدفين السالف ذكرهما.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء سيلتقي مع أصحاب الكفاءات العلمية وممثلي جمعيات النفع العام، بهدف استطلاع آرائهم قبل ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة التي كُلف رسميا بتشكيلها.