نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق سراح مسؤولين محتجزين في ميانمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق جيش ميانمار، اليوم الثلاثاء، سراح غالبية المسؤولين والموظفين الحكومين، الذين تم اعتقالهم على مستوى الدولة والأقاليم، وفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وقال مصدر في جيش ميانمار، إنه تم الإفراج عن وزراء سابقين، وعن نشطاء في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم، تم اعتقالهم في اليوم السابق.

وأضاف المصدر: "قد تجري تعديلات وزارية في الوزارة الرئيسية، حيث سيتم تعيين أشخاص مؤهلين في المناصب".