تجهيز رابط نتائج توجيهي الأردن 2020 الدورة التكميلية // إعلان نتيجة الشهادة الثانوية إلكترونياً عبر “tawjihi.jo”

رابط نتائج توجيهي الأردن 2020، من أهم الروابط الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، وخلال الساعات الأخيرة تتم عمليات بحث عالية عبر مؤشر البحث العالمي جوجل، حول نتائج الشهادة الثانوية في الأردن الدورة التكميلية 2020، والرابط الإلكتروني المخصص لاستخراجها، فقد أكدت الوزارة على أن التعرف على النتيجة سيكون إلكترونياً ولا حاجة للذهاب والتجمهر بالمدارس، في ظل الوضع الوبائي لجائحة كورونا حفاظاً على سلامة الجميع.

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رابط tawjihi.jo لإعلان نتائج توجيهي الدورة التكميلية 2020إعلان نتائج توجيهي الدورة التكميلية 2020

ينتظر ما يقرب من 95 ألف طالب وطالبة، بالشهادة الثانوية الأردنية الدورة التكميلية 2020، موعد إعلان نتائج التوجيهي لتحديد مستقبلهم الجامعي، حيث تستعد وزارة التعليم العالي لاستقبال طلبات الناجحين في التوجيهي، من خلال رابط وحدة تنسيق القبول، عقب إعلان النتائج مباشرةً استعداداً للفصل الدراسي الثاني للجامعات الأردنية، وقد حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية موعد إعلان النتائج لطلاب الشهادة الثانوية الدورة التكميلية 2020، بحيث ستكون يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2021، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن تكون متاحة على الرابط الإلكتروني بعد الإعلان مباشرةً، ليتعرف جميع الطلبة بمختلف المناطق الأردنية على نتائجهم، استعداداً لدخولهم المرحلة الجامعية.

موعد إعلان النتيجة

حسب ما تم تداوله من أخبار بمعرفة مصادر مهمة بوزارة التربية والتعليم في الأردن، فإن نتائج توجيهي الأردن 2020 في طريقها للإعلان خلال هذا الأسبوع، حيث أكد وزير التربية والتعليم على أن نتائج توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020، سوف تكون متاحة يوم الخميس الموافق الرابع من شهر شباط/ فبراير 2021.

امتحان الدورة التكميلية للشهادة الثانوية الأردنية 2020

أدي طلاب وطالبات توجيهي الأردن امتحان الدورة التكميلية، في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بعمل كافة الإجراءات الوقائية، لحماية الطلاب والقائمين على لجان المراقبة والتصحيح، من خطر العدوي بالفيروس القاتل، وتمت الامتحانات دون عقبات أو شكوي، وتتابع الوزارة الآن عملية تجهيز النتيجة بعد آن انتهت لجان التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات من أعمالها، على أن تُعلن أواخر هذا الأسبوع حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم.