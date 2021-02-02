رابط نتيجة توجيهي الأردن التكميلي 2020 الرسمي المحدث للاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة توجيهي الأردن التكميلي 2020،أعلن الدكتور / تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم الأردني، أن نتيجة التوجيهي الدورة التكميلية 2020 سوف تعلن خلال الساعات القليلة القادمة، وأنه بمجرد أنتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لشرح تفاصيل النتيجة وإعلان أسماء الأوائل، سوف ترفع النتيجة عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية لكي يتسنى لأبنائنا الطلاب الاستعلام عنها، وأشار أن الوزارة راعت الظروف الاستثنائية التي مرت بها العملية التعليمية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد،وان العملية ألتصحيحه تسير في صالح الطلاب.

رابط نتيجة توجيهي الأردن التكميلي 2020

يمكن لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية 2020، الدخول على رابط توجيهي جو الرسمي والاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس،بعد أن تم تأهيل الموقع ورفع كفائته ليستوعب الأعداد الكبيرة المتوقعة من طلاب الشهادة الثانوية الناجحين.

الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

الدخول على نتيجة التوجيهي الدورة التكميلية 2020.

تسجيل البيانات الشخصية لكل طالب من الاسم ورقم المقعد.

الضغط على كلمة عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح والدرجات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة توجيهي الأردن الدورة التكميلية 2020موعد إعلان نتيجة توجيهي الأردن الدورة التكميلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه بمجرد الانتهاء من العملية الامتحانية يوم 6 من شهر يناير الماضي، بدأت الوزارة على الفور في التصحيح والتدقيق للأوراق الامتحانية للطلبة البالغ عددهم 95ألف 451 طالب وطالبة، المقسمين إلي قسمين 56959 طالب وطالبة نظاميين، 38542 طالب وطالبة من الدراسات الخاصة، وقال أن عملية الرصد والتدقيق تمر ب13 مرحلة من التصحيح كي يتم التأكد من أن كل طالب قد أخذ حقه، ومنعاً للخطأ وأن كافة الأعمال التصححية قد أوشكت على الانتهاء وسوف تعلن الخميس القادم الموافق 2021/02/04 ، لكي يستطيع الطلاب الناجحين الدخول على رابط وحدة تنسيق القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد إعلان النتائج ب48 ساعة وتسجيل رغباتهم للجامعات وفق النسب المئوية التي ستحددها الوزارة.

موقع وزارة التربية والتعليم ألأردنية

كانت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية،قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية أثناء الامتحانات من توزيع الطلاب على 1145 قاعة أمتحانية، في 464 مدرسة على مستوى المملكة الأردنية، ولمزيد من الحرص جهزت الوزارة 42 قاعة امتحانية أحتياطية، بواقع قاعة لكل مديرية وقالت الوزارة أنها ستبقي على جدول المواصفات دون تغير عن الدورة الصيفية الماضية.