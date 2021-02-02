مسؤول أمريكى: بايدن يريد تسهيل منح الجنسية لـ 9 ملايين مهاجر

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول، إن بايدن يريد تسهيل منح الجنسية لـ 9 ملايين مهاجر، كما أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بلم شمل العائلات على جانبى الحدود مع المكسيك، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وسعى بايدن منذ الساعات الأولى لطى صفحة ترامب، واتخاذ العديد من القرارات التى تهدف للعدول عن سياسات الولايات المتحدة خلال حقبة الرئيس السابق، والتى يعد أبرزها: العودة لاتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن إلغاء قرار حظر السفر للدول الإسلامية.