الكرملين: على الاتحاد الأوروبى عدم ارتكاب حماقة بربط العلاقات بقضية نافالنى

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، فى بيان: "على الاتحاد الأوروبى عدم ارتكاب حماقة بربط العلاقات مع روسيا بقضية نافالنى". وكان الاتحاد الأوروبى قد دعا للإفراج الفورى عن المعارض الروسى المسجون أليكسى نافالنى، مؤكدين أن "روسيا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترام حقوق الإنسان وضمانها".

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