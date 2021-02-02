الإمارات تسجل 3310 إصابات جديدة بكورونا و7 حالات وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,310 إصابه جديدة بـ ‎فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد الي 309649 إصابة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الوزارة الإماراتية في بيان لها بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام إلى أنه تم رصد 7 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي وفيات الفيروس المستجد منذ بداية الجائحة الي 866 حالة.

كما نوهت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم رصد 3,791 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء الي 285201 حالة تعافي.

فيما أجرت الوزارة الإماراتية 181,635 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.