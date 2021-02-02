رئيس وزراء البحرين: تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية عبر تعزيز إسهامات القطاع الخاص

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات بتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية وعزمهم الذي لا ينضب بما يسهم في دعم أوجه التنمية في مختلف القطاعات بروح الفريق الواحد لبلوغ أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك لدى لقاء جمعه مع علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث قال بن حمد إن المواطن هو دائمًا هدفٌ للتنمية التي يسعى كافة أعضاء فريق البحرين لتحقيقها ومن أجله سنواصل دعم كافة الجهود، منوهًا بأهمية تعزيز مسارات العمل على كافة الأصعدة بما يرسخ من مسيرة الوطن المباركة ويحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن، وفقا لما نقلته وكالة انباء البحرين.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ على تعزيز العمل الإيجابي المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يعود خيره ونفعه على المملكة وأبنائها.
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